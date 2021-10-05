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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:20
зрозумів , дякую
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lamal
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Додано: Пон 14 лис, 2022 09:33
Подскажите, где и за сколько дней до окончания депозита заказывать валюту.
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Oktawa
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:50
там же с комиссией, чи не?
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flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 11:38
flysoulfly написав:
там же с комиссией, чи не?
На карты Райфа без
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lara_08
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:12
lara_08 написав: flysoulfly написав:
там же с комиссией, чи не?
На карты Райфа без
с карт других банков?
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flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:46
Ну вы попробуйте: и карты разных банков, и свои разные карты у Райфа, и разные суммы... Платон укажет комисс ДО окончательноГо то подтверждения, успеете отменить )
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Amethyst
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:57
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Assistant_Portal
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Додано: Чет 17 лис, 2022 14:35
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
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root
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:15
root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Никто, т.к. рано ещё. Райф позже Аккорда и Укргаза стал оформлять конвертационные депозиты.
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lara_08
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