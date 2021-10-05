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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:20

Re: Райффайзен Банк

зрозумів , дякую
lamal
 
Повідомлень: 165
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:33

Re: Райффайзен Банк

Подскажите, где и за сколько дней до окончания депозита заказывать валюту.
Oktawa
 
Повідомлень: 504
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Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:50

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще.

а тааак?
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
там же с комиссией, чи не?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 13.01.09
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:38

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Мне сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще.

а тааак?
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
там же с комиссией, чи не?

На карты Райфа без
lara_08
 
Повідомлень: 469
З нами з: 05.05.14
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:12

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав: сказали, что тянучка (самим Райфом) сейчас не работает вообще.-
- а тааак?
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
там же с комиссией, чи не?

На карты Райфа без
с карт других банков?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 13.01.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:46

Ну вы попробуйте: и карты разных банков, и свои разные карты у Райфа, и разные суммы... Платон укажет комисс ДО окончательноГо то подтверждения, успеете отменить )
Amethyst
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Повідомлень: 3362
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:57

Re: Райффайзен Банк

Вигравайте європейський шопінг із преміальними картками Visa від Райфу

https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-y ... -vid-rayfu

Акція проводиться з 14 листопада 2022 року по 14 лютого 2023 року включно
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2624
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:35

Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
root
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Повідомлень: 1157
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:15

  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Никто, т.к. рано ещё. Райф позже Аккорда и Укргаза стал оформлять конвертационные депозиты.
lara_08
 
Повідомлень: 469
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:27

Ах, зрозуміло, то я думав що я пізно зайшов, мо хто раніше мене був.
root
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З нами з: 04.03.15
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