RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:54

Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку
nickvp
 
Повідомлень: 419
З нами з: 16.10.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:57

про які ліміти Ви кажете?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 04.03.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:01

  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті
iamdimon
 
Повідомлень: 156
З нами з: 01.04.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:41

  iamdimon написав:
  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті

Я так понимаю вопрос был по какому курсу их выкупят. По курсу в кассе или курсу в приложении.
lara_08
 
Повідомлень: 469
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 59606162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 88, 89, 90
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
896 688995
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лис, 2022 17:51
Alien
Ідея Банк 1 ... 42, 43, 44
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
434 313382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лис, 2022 16:38
ramzes4
Альфа-Банк 1 ... 546, 547, 548
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5476 2246131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лис, 2022 13:24
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.