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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:54
Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку
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nickvp
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:57
про які ліміти Ви кажете?
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root
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:01
root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті
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iamdimon
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:41
iamdimon написав: root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті
Я так понимаю вопрос был по какому курсу их выкупят. По курсу в кассе или курсу в приложении.
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lara_08
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