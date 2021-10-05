Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:54
Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 17:01
Додано: Чет 17 лис, 2022 17:41
Я так понимаю вопрос был по какому курсу их выкупят. По курсу в кассе или курсу в приложении.
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