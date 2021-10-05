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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:54

Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 16:57

про які ліміти Ви кажете?
root
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:01

  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 17:41

  iamdimon написав:
  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті

Я так понимаю вопрос был по какому курсу их выкупят. По курсу в кассе или курсу в приложении.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 18:19

Re: Райффайзен Банк

lara_08 написав:
  iamdimon написав:
  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті

Я так понимаю вопрос был по какому курсу их выкупят. По курсу в кассе или курсу в приложении.
По курсу каси
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:38

  root написав:про які ліміти Ви кажете?

Кредитний. Очевидно ж.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:51

Ну дідько його знає, в мене тут нема кредиток. Тож можна подумати про ліміт на зняття готівки, ліміт на п2п... ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:01

  nickvp написав:Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку

А мне нет 😪
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:04

  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Ну а куди ж їх дінуть?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 22:22

  Ромасик написав:
  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Ну а куди ж їх дінуть?

Наприклад залишать на поточному рахунку... Я сьогодні забирав тут конвертаційний в ойро. Був певен що касирка якщо не спитає що робити з двома ойро з центами то значить зробить сама валютообмін. Ага - зараз. Отримую суму кратну 10 ойро - питаю а решту? А мені наступного разу заберете, навіщо дріб'язок видавати? Так кажу ж з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "скасували вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть" ;)
Alien
 
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