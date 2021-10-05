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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 16:54
Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку
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nickvp
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Додано: Чет 17 лис, 2022 16:57
про які ліміти Ви кажете?
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root
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:01
root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті
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iamdimon
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Додано: Чет 17 лис, 2022 17:41
iamdimon написав: root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті
Я так понимаю вопрос был по какому курсу их выкупят. По курсу в кассе или курсу в приложении.
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lara_08
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Додано: Чет 17 лис, 2022 18:19
lara_08 написав: iamdimon написав: root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Центи однозначно видадуть в гривні, по інших номіналах якщо будуть то видадуть у валюті
Я так понимаю вопрос был по какому курсу их выкупят. По курсу в кассе или курсу в приложении.
По курсу каси
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Boundless
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Додано: Чет 17 лис, 2022 19:38
root написав:
про які ліміти Ви кажете?
Кредитний. Очевидно ж.
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klug
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3
Додано: Чет 17 лис, 2022 22:01
nickvp написав:
Аваль збільшив ліміт удвічі зі 100к до 200к. Повідомлень не було. Ліміт все ще менший ніж був до початку повномасштабного вторгнення
p.s. Попереджуючи можливі питання - так, я зарплатник в цьому банку
А мне нет 😪
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Ромасик
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:04
root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Ну а куди ж їх дінуть?
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Ромасик
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:22
Ромасик написав: root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Ну а куди ж їх дінуть?
Наприклад залишать на поточному рахунку... Я сьогодні забирав тут конвертаційний в ойро. Був певен що касирка якщо не спитає що робити з двома ойро з центами то значить зробить сама валютообмін. Ага - зараз. Отримую суму кратну 10 ойро - питаю а решту? А мені наступного разу заберете, навіщо дріб'язок видавати? Так кажу ж з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "скасували вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть"
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