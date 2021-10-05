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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:22
Alien написав:
з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "скасували
вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть"
скасували? це коли?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:09
J написав: Sain_повернувся написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку... Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
а что, реально были такие случаи именно в Авале
? при пополнении налом? безналом?
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:48
flysoulfly написав: Alien написав:
з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "скасували
вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть"
скасували? це коли?
з 26 жовтня - ось читайте https://raiffeisen.ua/storage/files/announcement-26102022.pdf
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