root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Ну а куди ж їх дінуть?
Наприклад залишать на поточному рахунку... Я сьогодні забирав тут конвертаційний в ойро. Був певен що касирка якщо не спитає що робити з двома ойро з центами
За вашим бажанням касирка може навіть депо залишити на поточному рахунку, їй не жалко. А в загальному випадку, якщо ви виявляєте бажання забрати до цента, то звісно продає. Інша справа докупити центи не в кожній банці можна.
Истекает соц.депозит в долларах. Его можно через кассу отделения сразу поменять на гривны по курсу касы, затем полученные гривны засунуть назад в банкомат и открыть на них новый соц.депозит? Полностью провести эту операцию безналично не получится? Только с уплатой комиссии за пополнение карточного счета?