Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:22
Alien написав:
з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "
скасували
вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть"
скасували? це коли?
flysoulfly
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:09
J написав: Sain_повернувся написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку... Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
а что, реально были такие случаи
именно в Авале
? при пополнении налом? безналом?
flysoulfly
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:48
flysoulfly написав: Alien написав:
з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "
скасували
вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть"
скасували? це коли?
з 26 жовтня - ось читайте
https://raiffeisen.ua/storage/files/announcement-26102022.pdf
Alien
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Додано: Суб 19 лис, 2022 18:20
Alien написав: Ромасик написав: root написав:
Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)
Ну а куди ж їх дінуть?
Наприклад залишать на поточному рахунку... Я сьогодні забирав тут конвертаційний в ойро. Був певен що касирка якщо не спитає що робити з двома ойро з центами
За вашим бажанням касирка може навіть депо залишити на поточному рахунку, їй не жалко. А в загальному випадку, якщо ви виявляєте бажання забрати до цента, то звісно продає. Інша справа докупити центи не в кожній банці можна.
Ромасик
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Додано: Пон 21 лис, 2022 08:13
Підкажіть як замовити валюту з депо щоб не відвідувати відділення? Дякую.
ihorsic
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Додано: Пон 21 лис, 2022 08:50
ihorsic написав:
Підкажіть як замовити валюту з депо щоб не відвідувати відділення? Дякую.
За 2 дні до закінчення депозиту зателефонувати на гарячу лінію та обрати зручне для вас відділення, а також дату та час його відвідування
Alien
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Додано: Пон 21 лис, 2022 14:25
ihorsic я замовляв в чаті через додаток
Hamster
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Додано: Пон 21 лис, 2022 14:55
Истекает соц.депозит в долларах.
Его можно через кассу отделения сразу поменять на гривны по курсу касы, затем полученные гривны засунуть назад в банкомат и открыть на них новый соц.депозит? Полностью провести эту операцию безналично не получится? Только с уплатой комиссии за пополнение карточного счета?
Arbitr
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Додано: Пон 21 лис, 2022 17:03
Arbitr через банкомат немає комісії і в касі немає від 100К.
ScaryBee
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