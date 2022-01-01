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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:06

Alien
дякую за фідбек реальної ситуації. А то більшість тільки теоретики були на питання :)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:22

  Alien написав:з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "скасували вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть" ;)
скасували? це коли?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:09

  J написав:
  Sain_повернувся написав:
  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку... Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...

для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
:shock: а что, реально были такие случаи именно в Авале? при пополнении налом? безналом?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:48

  flysoulfly написав:
  Alien написав:з поточного у ойро коміс стягнуть найближчими вихідними - а мені: "скасували вже коміс, не хвилюйтесь, ціліші будуть" ;)
скасували? це коли?

з 26 жовтня - ось читайте https://raiffeisen.ua/storage/files/announcement-26102022.pdf
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:20

  Alien написав:
  Ромасик написав:
  root написав:Хто валютні депозити вже забирав, і в кого десятки з копійками на хвості(наприклад 511,33) , то їх дадуть забрати через гривню? (продати по курсу в касі)

Ну а куди ж їх дінуть?

Наприклад залишать на поточному рахунку... Я сьогодні забирав тут конвертаційний в ойро. Був певен що касирка якщо не спитає що робити з двома ойро з центами

За вашим бажанням касирка може навіть депо залишити на поточному рахунку, їй не жалко. А в загальному випадку, якщо ви виявляєте бажання забрати до цента, то звісно продає. Інша справа докупити центи не в кожній банці можна.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 08:13

Re: Райффайзен Банк

Підкажіть як замовити валюту з депо щоб не відвідувати відділення? Дякую.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 08:50

  ihorsic написав:Підкажіть як замовити валюту з депо щоб не відвідувати відділення? Дякую.

За 2 дні до закінчення депозиту зателефонувати на гарячу лінію та обрати зручне для вас відділення, а також дату та час його відвідування
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:25

ihorsic я замовляв в чаті через додаток
Hamster
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:55

Истекает соц.депозит в долларах.
Его можно через кассу отделения сразу поменять на гривны по курсу касы, затем полученные гривны засунуть назад в банкомат и открыть на них новый соц.депозит?
Полностью провести эту операцию безналично не получится? Только с уплатой комиссии за пополнение карточного счета?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:03

Arbitr через банкомат немає комісії і в касі немає від 100К.
ScaryBee
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