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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:29

Re: Райффайзен Банк

Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
ihorsic
 
Повідомлень: 754
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:58

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.

Если карта жены есть на руках можно через банкомат её пополнить
lara_08
 
Повідомлень: 475
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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  #<1 ... 61626364
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