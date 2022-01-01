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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 17:29
Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
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ihorsic
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Додано: Пон 21 лис, 2022 17:58
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Если карта жены есть на руках можно через банкомат её пополнить
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lara_08
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