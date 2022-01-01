ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Я писав уже ранiше - там коли ви "пульнете" - хоч усю суму, хоч частково - переказ на значну сумму сам по собi не пройде. Вам зателефонують з гарячки i в залежностi вiд ваших вiдповiдей або проведуть платiж (платежi), ну або заблокують. В перший раз у будь-якому випадку буде так. У подальшому - скорiш за все буде полегше. У мене заблокували платiж щось бiля 50000 (не почув дзвiнок та не узяв слухавку). Потiм коли я дробив до 15000 платiж заблокували другий чи третiй платiж але пiсля дзiвнка усе провели. В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.