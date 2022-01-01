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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:29

Re: Райффайзен Банк

Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:58

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.

Если карта жены есть на руках можно через банкомат её пополнить
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:17

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.

Я писав уже ранiше - там коли ви "пульнете" - хоч усю суму, хоч частково - переказ на значну сумму сам по собi не пройде. Вам зателефонують з гарячки i в залежностi вiд ваших вiдповiдей або проведуть платiж (платежi), ну або заблокують. В перший раз у будь-якому випадку буде так. У подальшому - скорiш за все буде полегше. У мене заблокували платiж щось бiля 50000 (не почув дзвiнок та не узяв слухавку). Потiм коли я дробив до 15000 платiж заблокували другий чи третiй платiж але пiсля дзiвнка усе провели. В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:24

  Alien написав:Alien


класика жанру :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:27

  Alien написав:
  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.

Я писав уже ранiше - там коли ви "пульнете" - хоч усю суму, хоч частково - переказ на значну сумму сам по собi не пройде. Вам зателефонують з гарячки i в залежностi вiд ваших вiдповiдей або проведуть платiж (платежi), ну або заблокують. В перший раз у будь-якому випадку буде так. У подальшому - скорiш за все буде полегше. У мене заблокували платiж щось бiля 50000 (не почув дзвiнок та не узяв слухавку). Потiм коли я дробив до 15000 платiж заблокували другий чи третiй платiж але пiсля дзiвнка усе провели. В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.


а давно этот 50к был? до войны 400+ туда-сюда гонял постоянно, вопросов никогда не было, декларации никогда не отправлял
правда, все платежи с/на свои же счета
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:22

  Alien написав:, В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.

а шо було, коли загальна сумма платежів перевищила 400к ?
J
 
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