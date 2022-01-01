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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 17:29
Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
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ihorsic
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Додано: Пон 21 лис, 2022 17:58
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Если карта жены есть на руках можно через банкомат её пополнить
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lara_08
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Додано: Пон 21 лис, 2022 20:17
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Я писав уже ранiше - там коли ви "пульнете" - хоч усю суму, хоч частково - переказ на значну сумму сам по собi не пройде. Вам зателефонують з гарячки i в залежностi вiд ваших вiдповiдей або проведуть платiж (платежi), ну або заблокують. В перший раз у будь-якому випадку буде так. У подальшому - скорiш за все буде полегше. У мене заблокували платiж щось бiля 50000 (не почув дзвiнок та не узяв слухавку). Потiм коли я дробив до 15000 платiж заблокували другий чи третiй платiж але пiсля дзiвнка усе провели. В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.
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Alien
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Додано: Пон 21 лис, 2022 22:27
Alien написав: ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Я писав уже ранiше - там коли ви "пульнете" - хоч усю суму, хоч частково - переказ на значну сумму сам по собi не пройде. Вам зателефонують з гарячки i в залежностi вiд ваших вiдповiдей або проведуть платiж (платежi), ну або заблокують. В перший раз у будь-якому випадку буде так. У подальшому - скорiш за все буде полегше. У мене заблокували платiж щось бiля 50000 (не почув дзвiнок та не узяв слухавку). Потiм коли я дробив до 15000 платiж заблокували другий чи третiй платiж але пiсля дзiвнка усе провели. В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.
а давно этот 50к был? до войны 400+ туда-сюда гонял постоянно, вопросов никогда не было, декларации никогда не отправлял
правда, все платежи с/на свои же счета
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cohan
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Додано: Пон 21 лис, 2022 23:22
Alien написав:
, В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.
а шо було, коли загальна сумма платежів перевищила 400к ?
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