ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Если карта жены есть на руках можно через банкомат её пополнить
ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Я писав уже ранiше - там коли ви "пульнете" - хоч усю суму, хоч частково - переказ на значну сумму сам по собi не пройде. Вам зателефонують з гарячки i в залежностi вiд ваших вiдповiдей або проведуть платiж (платежi), ну або заблокують. В перший раз у будь-якому випадку буде так. У подальшому - скорiш за все буде полегше. У мене заблокували платiж щось бiля 50000 (не почув дзвiнок та не узяв слухавку). Потiм коли я дробив до 15000 платiж заблокували другий чи третiй платiж але пiсля дзiвнка усе провели. В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.
ihorsic написав:Підкажіть будь ласка як простіше поповнити ДРУЖИНІ карту АТБ на 100 000 без зайвої мороки? Поповнити свою і кидати частинами чи пульнути всю суму відразу. Там якісь трабли можуть бути??? Дякую.
Я писав уже ранiше - там коли ви "пульнете" - хоч усю суму, хоч частково - переказ на значну сумму сам по собi не пройде. Вам зателефонують з гарячки i в залежностi вiд ваших вiдповiдей або проведуть платiж (платежi), ну або заблокують. В перший раз у будь-якому випадку буде так. У подальшому - скорiш за все буде полегше. У мене заблокували платiж щось бiля 50000 (не почув дзвiнок та не узяв слухавку). Потiм коли я дробив до 15000 платiж заблокували другий чи третiй платiж але пiсля дзiвнка усе провели. В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.
а давно этот 50к был? до войны 400+ туда-сюда гонял постоянно, вопросов никогда не было, декларации никогда не отправлял правда, все платежи с/на свои же счета
cohan це було в серпнi як почалися Конвертаційні. А до війни я з райфом відносин практично не мав (обороти до 1000 грн. в місяць виключно в АТБ по відповідній картці - така собі активність) і по суті то був взагалі в цьому банку перший переказ на суму більше 1000. Думаю така процедура для новачків, а ТС судячи з питання саме із таких.
Alien написав:, В подальшому - через 2 мiсяцi - платiж у 88000 пройшов без проблем.
а шо було, коли загальна сумма платежів перевищила 400к ?
Перевищила коли та за який період? Я оборотів 400к+ в місяць в одному банку не роблю взагалі і у райфі зокрема. Та і наростаючим підсумком з початку появи конвертаційних тут 400к ще не було. Тому не зовсім зрозуміле питання.