Райфкарта як раз безкоштовна (Райф+ платна, якщо не виконувати умови для безкоштовності) - її цілком вистачає для соц.долара. Внесення без комісії через банкомат або касу від 100к.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 04:36
Райфкарта як раз безкоштовна (Райф+ платна, якщо не виконувати умови для безкоштовності) - її цілком вистачає для соц.долара. Внесення без комісії через банкомат або касу від 100к.
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