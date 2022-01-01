Райфкарта як раз безкоштовна (Райф+ платна, якщо не виконувати умови для безкоштовності) - її цілком вистачає для соц.долара. Внесення без комісії через банкомат або касу від 100к.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 04:36
Райфкарта як раз безкоштовна (Райф+ платна, якщо не виконувати умови для безкоштовності) - її цілком вистачає для соц.долара. Внесення без комісії через банкомат або касу від 100к.
Додано: Вів 22 лис, 2022 08:51
Re: Райффайзен Банк
Подскажите, как без комиса, дистанционно пополнить карту АТБ, спс
Додано: Вів 22 лис, 2022 08:59
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:06
Дякую.Для внесення гривні райфкартка.А для забрати валюту щось треба?
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:19
lara_08
Дак в онлайн сервисе райфа, что то не работает пополнение карты АТБ другими картами...
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:25
Re: Райффайзен Банк
Паспорт. Райф при вiдкриттi конвертацiйного автоматом вам вiдкриває поточний рахунок у валютi на який впаде ваш депо пiсля закiнчення i звiдки ви потом у касi його матимете змогу зняти. Для зняття до операцiонiста йти не треба - усi необхiднi документи робить сам касир (внаслiдок чого вiн обслуговує клiєнтiв ну дуже повiльно - спецiально зафiксував - з моменту як я пiдiйшов до касира i до моменту як я отримав кошти пройшло 9 хв. 45 секунд - увесь цей час касирка метушилась, щось друкувала, комусь телефонувала щоб пiдтвердили операцiю в ОД).
Додано: Вів 22 лис, 2022 09:29
Використовуйте спорiднену для Райфу систему переказiв platon - ось тут Amethyst давав посилання viewtopic.php?p=5506397#p5506397
Поповнення карток Райфу за допомогою platonа - безкоштовна
Додано: Вів 22 лис, 2022 10:13
Re: Райффайзен Банк
20% знижки на квитки на ForbesTech 2022 власникам преміальних карток від Райфу
https://news.finance.ua/ua/20-znyzhky-n ... -vid-rayfu
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