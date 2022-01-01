Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 04:36
посетитель написав:
Підкажіть будь ласка, які картки/рахунки треба відкривати в райфі під соцдепозит.Щоб без комісій чи абонплата вносити і забирати кошти.Райфкартка я так розумію платна.
Райфкарта як раз безкоштовна (Райф+ платна, якщо не виконувати умови для безкоштовності) - її цілком вистачає для соц.долара. Внесення без комісії через банкомат або касу від 100к.
lloydbanksua
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Додано: Вів 22 лис, 2022 08:51
Подскажите, как без комиса, дистанционно пополнить карту АТБ, спс
тарасов
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Додано: Вів 22 лис, 2022 08:59
тарасов написав:
Подскажите, как без комиса, дистанционно пополнить карту АТБ, спс
Потянуть сервисом Райфа на карту или сервисами других банков толкнуть, платёж на счёт этой карты из другого банка по реквизитам
lara_08
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:06
lloydbanksua написав: посетитель написав:
Підкажіть будь ласка, які картки/рахунки треба відкривати в райфі під соцдепозит.Щоб без комісій чи абонплата вносити і забирати кошти.Райфкартка я так розумію платна.
Райфкарта як раз безкоштовна (Райф+ платна, якщо не виконувати умови для безкоштовності) - її цілком вистачає для соц.долара. Внесення без комісії через банкомат або касу від 100к.
Дякую.Для внесення гривні райфкартка.А для забрати валюту щось треба?
посетитель
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:19
lara_08 Дак в онлайн сервисе райфа, что то не работает пополнение карты АТБ другими картами...
тарасов
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:25
посетитель написав:
А для забрати валюту щось треба?
Паспорт. Райф при вiдкриттi конвертацiйного автоматом вам вiдкриває поточний рахунок у валютi на який впаде ваш депо пiсля закiнчення i звiдки ви потом у касi його матимете змогу зняти. Для зняття до операцiонiста йти не треба - усi необхiднi документи робить сам касир (внаслiдок чого вiн обслуговує клiєнтiв ну дуже повiльно - спецiально зафiксував - з моменту як я пiдiйшов до касира i до моменту як я отримав кошти пройшло 9 хв. 45 секунд - увесь цей час касирка метушилась, щось друкувала, комусь телефонувала щоб пiдтвердили операцiю в ОД).
Alien
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:29
тарасов написав: lara_08
Дак в онлайн сервисе райфа, что то не работает пополнение карты АТБ другими картами...
Використовуйте спорiднену для Райфу систему переказiв platon - ось тут Amethyst давав посилання
viewtopic.php?p=5506397#p5506397
Поповнення карток Райфу за допомогою platonа - безкоштовна
Alien
Повідомлень: 891
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:39
Alien понял, сенкс
тарасов
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Додано: Вів 22 лис, 2022 10:13
20% знижки на квитки на ForbesTech 2022 власникам преміальних карток від Райфу
https://news.finance.ua/ua/20-znyzhky-n ... -vid-rayfu
Assistant_Portal
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:38
Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
такой себе кешбек, на безрыбье и рак, конечно, но на декабрь 10% УкрСиба рулят
а без УкрСиба - Пиреуса 2%
cohan
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