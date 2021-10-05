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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:31

  Arbitr написав:Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000



С 1 декабря, я так понимаю, для бесплатного использования Райф+ необходимо или в месяц трат с карты от 5к грн или на балансе карты от 5 к держать

Посмотрим что за дополнительная скидка 5% за расчеты картой в АТБ
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:57

  cohan написав:
  Arbitr написав:Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000

такой себе кешбек, на безрыбье и рак, конечно, но на декабрь 10% УкрСиба рулят
а сибас не баллами ЭкстраБільше даст? точноточно?
flysoulfly
 
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