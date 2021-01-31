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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:31
Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
С 1 декабря, я так понимаю, для бесплатного использования Райф+ необходимо или в месяц трат с карты от 5к грн или на балансе карты от 5 к держать
Посмотрим что за дополнительная скидка 5% за расчеты картой в АТБ
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Додано: Сер 23 лис, 2022 09:57
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Додано: Сер 23 лис, 2022 13:57
cohan написав: Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
такой себе кешбек, на безрыбье и рак, конечно, но на декабрь 10% УкрСиба рулят
а сибас не баллами ЭкстраБільше даст? точноточно?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:26
Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?
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