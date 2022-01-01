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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:31

  Arbitr написав:Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000



С 1 декабря, я так понимаю, для бесплатного использования Райф+ необходимо или в месяц трат с карты от 5к грн или на балансе карты от 5 к держать

Посмотрим что за дополнительная скидка 5% за расчеты картой в АТБ
emeta
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emeta
https://www.atbmarket.com/product/ko-br ... -vid-rajfu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:57

  cohan написав:
  Arbitr написав:Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000

такой себе кешбек, на безрыбье и рак, конечно, но на декабрь 10% УкрСиба рулят
а сибас не баллами ЭкстраБільше даст? точноточно?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:26

  Arbitr написав:Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000



Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?
emeta
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Повідомлень: 1992
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:53

  emeta написав:
  Arbitr написав:Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000



Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?

На сегодняшний день учитывается средний остаток, т.е. в один день месяца может быть 62 тыс, а в остальные 0. Может с декабря будут считать иначе..
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:52

  emeta написав:
  Arbitr написав:Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000



Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?


см. "умови пакету" в свойствах счета
cohan
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