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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лис, 2022 23:31
Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
С 1 декабря, я так понимаю, для бесплатного использования Райф+ необходимо или в месяц трат с карты от 5к грн или на балансе карты от 5 к держать
Посмотрим что за дополнительная скидка 5% за расчеты картой в АТБ
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Додано: Сер 23 лис, 2022 09:57
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Додано: Сер 23 лис, 2022 13:57
cohan написав: Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
такой себе кешбек, на безрыбье и рак, конечно, но на декабрь 10% УкрСиба рулят
а сибас не баллами ЭкстраБільше даст? точноточно?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:26
Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 13:53
emeta написав: Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?
На сегодняшний день учитывается средний остаток, т.е. в один день месяца может быть 62 тыс, а в остальные 0. Может с декабря будут считать иначе..
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Додано: Суб 26 лис, 2022 22:52
emeta написав: Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?
см. "умови пакету" в свойствах счета
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Додано: Нед 27 лис, 2022 02:32
среднедневный 5 к
emeta написав: Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?
, а не минимальный постоянный 5 к (как пишите вы) ... у вас может в один день быть 155 к, а в остальные дни 0 - и вы выполнили условие.
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