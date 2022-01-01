По идее, по дебетовой VISA Fishka и по кредитной Fishback. Какие - надо смотреть и узнавать, там постоянно меняются правила.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 гру, 2022 04:56
Додано: Суб 03 гру, 2022 22:22
Re: Райффайзен Банк
Підкажіть - зараз в мене РайфПлюс за якою погіршили умови "безкоштовного" обслуговування.
Розглядаю варіант змінити тариф на якись без абонплати, я так розумію з грудня є такі тарифи із безкоштовними IBAN переказами.
Мені потрібна дебітна картка в якої:
*)Безкошловне обслуговування (без необхідності тримати 5000 на рахунку чи витрачати в терміналах)
*)Безкоштовні перекази з картки по СЕП (на IBAN)
*)Можливість зняти готівку з карти в касі (а краще й в банкоматі) без комісії.
*)Можливість поповнити готівкою через касу (влаштує й варіант поповнити депозит і з нього вже на картку в додатку перекинути).
*)Всякі кешбеки не потрібні, знижки в АТБ чи автозаправки також. Це не завадить але потреби не маю.
Який тариф вибрати для цих критеріїв?
Додано: Суб 03 гру, 2022 22:38
Re: Райффайзен Банк
Звичайна Райфкартка Visa Reward
Тільки уважно вивчить в тарифах обмеження на поповнення/зняття від 100/5К
Причому можна просто перевести вашу оту Райф+ на тариф Райф (без +) без перевипуску картки.
Додано: Суб 03 гру, 2022 23:01
А голду, которую безплатно выдали в тарифе Райф+ при переходе в тариф Райф аннулируют или захотят за неё денег?
Додано: Суб 03 гру, 2022 23:05
Оставили, бесплатно. Там допки по +100грн
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