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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 04:56

  SILVER_UA написав:По каким картам, дебетным или кредитным, сейчас есть дополнительные бонусы и какие при заправке на Окко ?

По идее, по дебетовой VISA Fishka и по кредитной Fishback. Какие - надо смотреть и узнавать, там постоянно меняются правила.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:22

Re: Райффайзен Банк

Підкажіть - зараз в мене РайфПлюс за якою погіршили умови "безкоштовного" обслуговування.
Розглядаю варіант змінити тариф на якись без абонплати, я так розумію з грудня є такі тарифи із безкоштовними IBAN переказами.
Мені потрібна дебітна картка в якої:
*)Безкошловне обслуговування (без необхідності тримати 5000 на рахунку чи витрачати в терміналах)
*)Безкоштовні перекази з картки по СЕП (на IBAN)
*)Можливість зняти готівку з карти в касі (а краще й в банкоматі) без комісії.
*)Можливість поповнити готівкою через касу (влаштує й варіант поповнити депозит і з нього вже на картку в додатку перекинути).
*)Всякі кешбеки не потрібні, знижки в АТБ чи автозаправки також. Це не завадить але потреби не маю.

Який тариф вибрати для цих критеріїв?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:38

Re: Райффайзен Банк

  foxluck написав:Який тариф вибрати для цих критеріїв?

Звичайна Райфкартка Visa Reward
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... s?page=557
https://raiffeisen.ua/storage/files/rai ... 2022-1.pdf
Тільки уважно вивчить в тарифах обмеження на поповнення/зняття від 100/5К :!:
Причому можна просто перевести вашу оту Райф+ на тариф Райф (без +) без перевипуску картки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:01

  Amethyst написав:
  foxluck написав:Який тариф вибрати для цих критеріїв?

Звичайна Райфкартка Visa Reward
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... s?page=557
https://raiffeisen.ua/storage/files/rai ... 2022-1.pdf
Тільки уважно вивчить в тарифах обмеження на поповнення/зняття від 100/5К :!:
Причому можна просто перевести вашу оту Райф+ на тариф Райф (без +) без перевипуску картки.

А голду, которую безплатно выдали в тарифе Райф+ при переходе в тариф Райф аннулируют или захотят за неё денег?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:05

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  foxluck написав:Який тариф вибрати для цих критеріїв?

Звичайна Райфкартка Visa Reward
https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... s?page=557
https://raiffeisen.ua/storage/files/rai ... 2022-1.pdf
Тільки уважно вивчить в тарифах обмеження на поповнення/зняття від 100/5К :!:
Причому можна просто перевести вашу оту Райф+ на тариф Райф (без +) без перевипуску картки.

А голду, которую безплатно выдали в тарифе Райф+ при переходе в тариф Райф аннулируют или захотят за неё денег?

Оставили, бесплатно. Там допки по +100грн
Amethyst
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Повідомлень: 3391
З нами з: 05.05.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 625 раз.
 
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