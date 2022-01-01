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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 20:21
Alien
Ага, від 300 без коміса. А до 300? Вже можна і звідкісь штовхнути
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valya
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Додано: Нед 04 гру, 2022 20:36
valya написав:Alien
Ага, від 300 без коміса. А до 300? Вже можна і звідкісь штовхнути
Перепрошую, значить "покращили" - ще позаминулого тижня такого обмеження ще не було.
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