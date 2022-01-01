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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:21

Alien
Ага, від 300 без коміса. А до 300? Вже можна і звідкісь штовхнути
valya
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:36

  valya написав:Alien
Ага, від 300 без коміса. А до 300? Вже можна і звідкісь штовхнути

Перепрошую, значить "покращили" - ще позаминулого тижня такого обмеження ще не було.
Alien
 
Повідомлень: 932
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