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Додано: Нед 04 гру, 2022 20:21
Alien
Ага, від 300 без коміса. А до 300? Вже можна і звідкісь штовхнути
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valya
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Додано: Нед 04 гру, 2022 20:36
valya написав:Alien
Ага, від 300 без коміса. А до 300? Вже можна і звідкісь штовхнути
Перепрошую, значить "покращили" - ще позаминулого тижня такого обмеження ще не було.
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Alien
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Додано: Пон 05 гру, 2022 00:40
Alien ні...це давно так було
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:36
есть АТБ-карта(Райфкарта без+): открывал и использовал для КБ давно и подзабыл подробности вопрос1
:
атбшный 5% КБ нигде не виден в аппке после покупки? будет мгновенная скидка сразу? или просто выплачивается КБ в конце(начале?) месяца на эту же карту?
И вопрос2
:
по уже закончившемуся конвертдепо приходят смс об автоматическом закрытии опустевшего депосчета. Не пуш, а смс. Смс "по карте" я ж вроде
отключал не помню как... еще давно, сразу при открытии. Глянул в апппку: не пойму где именно там как проверить переключено ли информирование на пуши
(тап по карте >> дii >> sms-информ >> вижу текст "создать смс-информирование" и ниже ползунок про "довiрену особу" и ниже кнопка "створити iнформ"
- ...иии? )
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 05 гру, 2022 09:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:38
Alien написав: valya написав:
Вітаю! Є необхідність поповнювати картку АТБ райфу безготівково. Для себе заповнюю табличку по формі шановного mustbe.
Допоможіть, по табличці буде так вірно?
2 да
3 да
4 комис
5 комис
7 да
8 да
Дякую!
А щоб поповнювати хіба без таблички ніяк? Наприклад буквально на попередній сторінці мій пост був про загальновизнаний спосіб безкоштовного безготівкового поповнення карток Райфу viewtopic.php?p=5513228#p5513228
Извините за глупый вопрос:
а что мешает, например, толкнуть с Моно на карту АТБ Райфа? Вроде ж никаких комиссий при этом не будет. Или есть какие-то ограничения?
И вопрос уже от меня: с карты АТБ можно открыть конвертационный депозит, имея только приложение на руках? Или надо еще какие-то дополнительные валютные карты открывать?
У меня, кроме приложухи и самой карты АТБ, пока ничего нет.
Хочу попробовать в Райфе открыть.
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Искатель
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:42
Искатель написав: Alien написав:
И вопрос уже от меня: с карты АТБ можно открыть конвертационный депозит, имея только приложение на руках? Или надо еще какие-то дополнительные валютные карты открывать?
У меня, кроме приложухи и самой карты АТБ, пока ничего нет.
Хочу попробовать в Райфе открыть.
да, можно. никаких валютных карт дополнительно открывать не нужно.
я так и делал.
Единственный валютный текущий для выплат с депо откроется автоматом:
1)
На АТБ-карту заводил СЕПом с др. банков. заходило около полутора часа.
Может можно/нужно заводить чужим р2р -не уверен, Но! депо открывается именно с карты, а не с картсчета. У меня пришла смс о зачислении СЕПа, но остаток на карте еще минут 20-30 показывало исходный, без зачисленных 50+ тыс грн.
2)
В додатке: ЕЩЕ >> ДЕПОЗИТЫ >> ОТКРЫТЬ НОВЫЙ >> ВЫБРАТЬ >> ОТКРЫТЬ >> депо открывается с итоговым остатком "0"
и автоматич.открывается счет для выплат
.
Приходит смс об открытии депо.
! И может эти мои пункты 1) и 2) было целесообразнее поменять местами !
3)чарез 5-10 мин! не ранее!
нажать ЕЩЕ >> ОБМЕНВАЛЮТЫ >> СЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ткнуть >> вывалится ДЕПОЗИТНЫЙсчет
>> набрать сумму покупаемых валют >> ткнуть в строку СКОЛЬКО СПИШЕТСЯ ГРН >> там отобразится сумма списания с карты >> подогнать по максимуму! >> КУПИТЬ >> оно покупает, но списание с карты и зачисление на депозит(который с суммой "0") происходит с задержкой 10-30 мин.
- так у меня было в сентябре, мож детали чуть изменились, не знаю.
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flysoulfly
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Додано: Пон 05 гру, 2022 09:41
Если в приложении срок депозита заканчивается 6.12, забирать его можно только 7.12?
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emeta
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Додано: Пон 05 гру, 2022 09:41
flysoulfly написав:
есть АТБ-карта(Райфкарта без+): открывал и использовал для КБ давно и подзабыл подробности вопрос1
:
атбшный 5% КБ нигде не виден в аппке после покупки? будет мгновенная скидка сразу? или просто выплачивается КБ в конце(начале?) месяца на эту же карту?
И вопрос2
:
по уже закончившемуся конвертдепо приходят смс об автоматическом закрытии опустевшего депосчета. Не пуш, а смс. Смс "по карте" я ж вроде
отключал не помню как... еще давно, сразу при открытии. Глянул в апппку: не пойму где именно там как проверить переключено ли информирование на пуши
(тап по карте >> дii >> sms-информ >> вижу текст "создать смс-информирование" и ниже ползунок про "довiрену особу" и ниже кнопка "створити iнформ"
- ...иии? )
1. З картки спишуться кошти згідно помаранчевого цінника АТБ. Там ціна вказана на 5% менша ніж загальна ціна в АТБ. Сподіваюсь ви знаєте що знижка 5 % при розрахунку карткою АТБ застосовується не на усі товари а лише на товари з помаранчевими цінниками. Це не є кешбек за своєю суттю бо це знижка, ну і тому кешбек ви тут ніде не побачите.
2. Коли ви відкривали конвертаційний депо вам приходила смс що вам підключено смс-інформування до - УВАГА - депозитного рахунку. Очевидно що коли відбувається виплата депозиту то ви про це отримаєте смс повідомлення. І так - це безкоштовно
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Додано: Пон 05 гру, 2022 09:43
emeta написав:
Если в приложении срок депозита заканчивается 6.12, забирать его можно только 7.12?
Ні. Забирати його можно 6.12. якщо звичайно ви замовили готівку за 2 дні. Бо сьогодні у вас приймуть заявку лише на середу 7.12
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Alien
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Додано: Пон 05 гру, 2022 09:53
Искатель написав:
Извините за глупый вопрос:
а что мешает, например, толкнуть с Моно на карту АТБ Райфа? Вроде ж никаких комиссий при этом не будет. Или есть какие-то ограничения?
Кашэшна можна, нашару.
Просто нужно учитывать, шо у Райфа такие сть наказание за овер. Чужие р2р-толкалки проводятся на +1дн. Но и оплаты покупок картой тож проводятся на +1дн.
Т.е., скорее всего, возможны оверы при последующем СЭПе(я попадал) и размещении на депо
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 05 гру, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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