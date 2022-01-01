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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:01

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Извините за глупый вопрос:
а что мешает, например, толкнуть с Моно на карту АТБ Райфа? Вроде ж никаких комиссий при этом не будет. Или есть какие-то ограничения?

Кашэшна можна, нашару.
Просто нужно учитывать, шо у Райфа такиесть наказание за овер. Чужие р2р-толкалки проводятся на +1дн. Но и оплаты покупок картой тож проводятся на +1дн.
Т.е., скорее всего, возможны оверы при последующем СЭПе(я попадал) и размещении на депо :(

За ? - не мешает. Но есть "ограничения возраста". Когда за 60-70, нужно подглядывать в табличку.
И отдельное спасибо Аметисту за напоминание про овер
valya
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  #<1 ... 66676869
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