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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:01
Amethyst написав: Искатель написав:
Извините за глупый вопрос:
а что мешает, например, толкнуть с Моно на карту АТБ Райфа? Вроде ж никаких комиссий при этом не будет. Или есть какие-то ограничения?
Кашэшна можна, нашару.
Просто нужно учитывать, шо у Райфа такиесть наказание за овер. Чужие р2р-толкалки проводятся на +1дн. Но и оплаты покупок картой тож проводятся на +1дн.
Т.е., скорее всего, возможны оверы при последующем СЭПе(я попадал) и размещении на депо
За ? - не мешает. Но есть "ограничения возраста". Когда за 60-70, нужно подглядывать в табличку.
И отдельное спасибо Аметисту за напоминание про овер
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:49
с Райфкарты теперь можно же в другие банки СЕП задаром слать, да?
Кто-то пробовал: долго отправляют?
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