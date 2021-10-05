Искатель написав:Извините за глупый вопрос: а что мешает, например, толкнуть с Моно на карту АТБ Райфа? Вроде ж никаких комиссий при этом не будет. Или есть какие-то ограничения?
Кашэшна можна, нашару. Просто нужно учитывать, шо у Райфа такиесть наказание за овер. Чужие р2р-толкалки проводятся на +1дн. Но и оплаты покупок картой тож проводятся на +1дн. Т.е., скорее всего, возможны оверы при последующем СЭПе(я попадал) и размещении на депо
За ? - не мешает. Но есть "ограничения возраста". Когда за 60-70, нужно подглядывать в табличку. И отдельное спасибо Аметисту за напоминание про овер