Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 гру, 2022 10:01
Amethyst написав: Искатель написав:
Извините за глупый вопрос:
а что мешает, например, толкнуть с Моно на карту АТБ Райфа? Вроде ж никаких комиссий при этом не будет. Или есть какие-то ограничения?
Кашэшна можна, нашару.
Просто нужно учитывать, шо у Райфа такиесть наказание за овер. Чужие р2р-толкалки проводятся на +1дн. Но и оплаты покупок картой тож проводятся на +1дн.
Т.е., скорее всего, возможны оверы при последующем СЭПе(я попадал) и размещении на депо
За ? - не мешает. Но есть "ограничения возраста". Когда за 60-70, нужно подглядывать в табличку.
И отдельное спасибо Аметисту за напоминание про овер
valya
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:49
с Райфкарты теперь можно же в другие банки СЕП задаром слать, да?
Кто-то пробовал: долго отправляют?
flysoulfly
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Додано: Вів 06 гру, 2022 17:23
flysoulfly написав:
с Райфкарты теперь можно же в другие банки СЕП задаром слать, да?
Да, поздним вечером 2 декабря отправлял. Всё ок.
Howl
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Додано: Вів 06 гру, 2022 17:49
citramon написав: emeta написав: Arbitr написав:
Зміни в умовах по картках.
https://raiffeisen.ua/raifcards
Повертається кешбек, але по пакету + збільшуються вимоги для безкоштовного користування з 2000 до 5000
Для бесплатного использования картой
Нельзя чтобы остаток на счету был меньше 5к грн на конец каждого операционного дня?
или как считается?
На сегодняшний день учитывается средний остаток, т.е. в один день месяца может быть 62 тыс, а в остальные 0. Может с декабря будут считать иначе..
В отделении говорят, условие в 5к грн с января
emeta
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Додано: Вів 06 гру, 2022 21:50
emeta написав:
В отделении говорят, условие в 5к грн с января
Не знаю что там говорят в отделении, но тариф вступил в действие с 1 декабря и в начале января уже будет применяться новая абонплата по результатам покупок или остатков за декабрь.
lara_08
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