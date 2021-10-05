Искатель написав:Извините за глупый вопрос: а что мешает, например, толкнуть с Моно на карту АТБ Райфа? Вроде ж никаких комиссий при этом не будет. Или есть какие-то ограничения?
Кашэшна можна, нашару. Просто нужно учитывать, шо у Райфа такиесть наказание за овер. Чужие р2р-толкалки проводятся на +1дн. Но и оплаты покупок картой тож проводятся на +1дн. Т.е., скорее всего, возможны оверы при последующем СЭПе(я попадал) и размещении на депо
За ? - не мешает. Но есть "ограничения возраста". Когда за 60-70, нужно подглядывать в табличку. И отдельное спасибо Аметисту за напоминание про овер
emeta написав:В отделении говорят, условие в 5к грн с января
Не знаю что там говорят в отделении, но тариф вступил в действие с 1 декабря и в начале января уже будет применяться новая абонплата по результатам покупок или остатков за декабрь.
Почему то не обновились в приложении данные на текущий месяц в условиях пакета с 2к на 5к Тыкнул носом барышень в тарифы. Говорят, мол, для отсутствия абонплаты среднемесячный остаток более 5К необходим будет с января
emeta написав:В отделении говорят, условие в 5к грн с января
Не знаю что там говорят в отделении, но тариф вступил в действие с 1 декабря и в начале января уже будет применяться новая абонплата по результатам покупок или остатков за декабрь.
Почему то не обновились в приложении данные на текущий месяц в условиях пакета с 2к на 5к Тыкнул носом барышень в тарифы. Говорят, мол, для отсутствия абонплаты среднемесячный остаток более 5К необходим будет с января
Горячая линия говорит, что для бесплатности пакета 5 тис среднедневной остаток должен быть уже в декабре. А то , что Райфонлайн еще до сих пор показывает 2К - удивляться не надо. Уже года полтора обещают выпустить новый современный продукт взамен Райфонлайн, на поддержание и улучшение Райфонлайн подзабили . Своих программистов штат раздули , с десяток внешних софтверных компаний тоже что-то кодят - бабки стригут, все усиленно осовременивают ПО банка ,а клиентам показать нечего ..
Я правильно понимаю: если пополнить карту Райфа АТБ через "Платон", то можно сразу, без лишней передержки, открывать конвертдепо, да? Это будет приравнено к пополнению СЭПом по скорости проводки и не будет теховера, да?