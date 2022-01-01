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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:00

Карта/деталі/реквізити
Amethyst
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Повідомлень: 3407
З нами з: 05.05.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 634 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:27

  Amethyst написав:Карта/деталі/реквізити

Дякую, знайшов, виштовхнув СЕП з Моно. Цікаво, за який час дійде.
Искатель
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 22.02.16
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
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  #<1 ... 67686970
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