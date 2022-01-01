|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:00
Карта/деталі/реквізити
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3407
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Сер 07 гру, 2022 16:27
Amethyst написав:
Карта/деталі/реквізити
Дякую, знайшов, виштовхнув СЕП з Моно. Цікаво, за який час дійде.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5622
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 878 раз.
- Подякували: 4651 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|94
|35249
|
Сер 07 гру, 2022 16:39
roxі
|
|2796
|1621278
|
|
|447
|315881
|
|