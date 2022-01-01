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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:00

Карта/деталі/реквізити
Amethyst
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Повідомлень: 3446
З нами з: 05.05.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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8
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:27

  Amethyst написав:Карта/деталі/реквізити

Дякую, знайшов, виштовхнув СЕП з Моно. Цікаво, за який час дійде.
Искатель
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 22.02.16
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4652 раз.
 
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6
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:19

Якщо Моня шкодити не буде, то вже повинно прийти
Взагалі то обидві банки працюють 23/7
Amethyst
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Повідомлень: 3446
З нами з: 05.05.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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1
8
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:45

  citramon написав:Горячая линия говорит, что для бесплатности пакета 5 тис среднедневной остаток должен быть уже в декабре. А то , что Райфонлайн еще до сих пор показывает 2К - удивляться не надо.

Уже показывает 5000. Расчёт же каждого 6 числа месяца, если кто забыл, вот сегодня и обновилось!
Vorlon
 
Повідомлень: 10452
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 09:43

Re: Райффайзен Банк

Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?
Кочевник
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 16.02.17
Подякував: 369 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 09:46

  Кочевник написав:Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?

На поточний рахунок.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1276
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 09:56

  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?

На поточний рахунок.

Опа, його додатково потрібно відкривати? Онлайн можливо?
Кочевник
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 16.02.17
Подякував: 369 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:24

  Кочевник написав:
  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?

На поточний рахунок.

Опа, його додатково потрібно відкривати? Онлайн можливо?

Він автоматично відкривається при оформленні депозиту. Це робиться тільки онлайн.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1276
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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