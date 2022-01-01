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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:00
Карта/деталі/реквізити
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Amethyst
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Додано: Сер 07 гру, 2022 16:27
Amethyst написав:
Карта/деталі/реквізити
Дякую, знайшов, виштовхнув СЕП з Моно. Цікаво, за який час дійде.
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Искатель
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Додано: Сер 07 гру, 2022 18:19
Якщо Моня шкодити не буде, то вже повинно прийти
Взагалі то обидві банки працюють 23/7
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Amethyst
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Додано: Сер 07 гру, 2022 23:45
citramon написав:
Горячая линия говорит, что для бесплатности пакета 5 тис среднедневной остаток должен быть уже в декабре. А то , что Райфонлайн еще до сих пор показывает 2К - удивляться не надо.
Уже показывает 5000. Расчёт же каждого 6 числа месяца, если кто забыл, вот сегодня и обновилось!
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Vorlon
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Додано: Вів 27 гру, 2022 09:43
Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?
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Кочевник
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Додано: Вів 27 гру, 2022 09:46
Кочевник написав:
Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?
На поточний рахунок.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 09:56
lloydbanksua написав: Кочевник написав:
Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?
На поточний рахунок.
Опа, його додатково потрібно відкривати? Онлайн можливо?
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Кочевник
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Додано: Вів 27 гру, 2022 10:24
Кочевник написав: lloydbanksua написав: Кочевник написав:
Конвертдепо куди падає після закінчення?
Як тут з отриманням цих депо?
На поточний рахунок.
Опа, його додатково потрібно відкривати? Онлайн можливо?
Він автоматично відкривається при оформленні депозиту. Це робиться тільки онлайн.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:22
lloydbanksua написав:
Він автоматично відкривається при оформленні депозиту.
Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.
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klug
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:27
Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
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Кочевник
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