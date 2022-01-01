RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34

  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00

  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
lara_08
 
Повідомлень: 543
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.

Де є такий перелік
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13086
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 68697071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 22, 23, 24
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
234 230725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 гру, 2022 17:42
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 283, 284, 285
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2847 1635562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 гру, 2022 17:27
Viz
Айбокс Банк 1 ... 7, 8, 9
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
82 32924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 гру, 2022 16:53
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2175)
27.12.2022 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.