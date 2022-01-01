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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34
Кочевник написав:
Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00
lloydbanksua написав: Кочевник написав:
Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
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lara_08
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01
lara_08 написав: lloydbanksua написав: Кочевник написав:
Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
Де є такий перелік
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