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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34

  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00

  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.

Де є такий перелік
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:39

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:Де є такий перелік

Чергові відділення Райфу:
https://raiffeisen.ua/storage/files/che ... 22022.xlsx
lara_08
 
Повідомлень: 545
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
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