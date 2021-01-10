Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.