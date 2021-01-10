Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34
Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01
Де є такий перелік
Додано: Вів 27 гру, 2022 18:39
Re: Райффайзен Банк
Чергові відділення Райфу:
Додано: Вів 27 гру, 2022 20:09
два дня спамят в вайбер
Додано: Вів 27 гру, 2022 21:11
Re: Райффайзен Банк
З картки дружини Райффайзен Банк списав 4200 гривень без підтвердження і повідомлення, кредитів ніколи в житті не брала, заборгованостей не має, виявила через тиждень перевіряючи баланс. У виписці фігурує загадкове "Різні відрахування з рахунку. Внутрішній процес DataStage. Відрахування з рахунку. -4200,00". Ні у відділенні, ні по гарячій лінії ніхто з співробітників Райфу не може пояснити що це таке і як повернути кошти, чекайте. Вже 5-й день без відповіді. З цим банком я вже більше 20 років, і як ФОП, і по юридичній особі, та мабуть пора прощатися.
|