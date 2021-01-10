Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
З картки дружини Райффайзен Банк списав 4200 гривень без підтвердження і повідомлення, кредитів ніколи в житті не брала, заборгованостей не має, виявила через тиждень перевіряючи баланс. У виписці фігурує загадкове "Різні відрахування з рахунку. Внутрішній процес DataStage. Відрахування з рахунку. -4200,00". Ні у відділенні, ні по гарячій лінії ніхто з співробітників Райфу не може пояснити що це таке і як повернути кошти, чекайте. Вже 5-й день без відповіді. З цим банком я вже більше 20 років, і як ФОП, і по юридичній особі, та мабуть пора прощатися.
Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
Случайно никто в Харькове не получал ? Не хотят в чате принимать заказ. Только в живой очереди в случае наличия.