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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34

  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00

  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.

Де є такий перелік
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:39

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:Де є такий перелік

Чергові відділення Райфу:
https://raiffeisen.ua/storage/files/che ... 22022.xlsx
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:09

  lara_08 написав:
  sens написав:Де є такий перелік

Чергові відділення Райфу:
https://raiffeisen.ua/storage/files/che ... 22022.xlsx


два дня спамят в вайбер :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:11

Re: Райффайзен Банк

З картки дружини Райффайзен Банк списав 4200 гривень без підтвердження і повідомлення, кредитів ніколи в житті не брала, заборгованостей не має, виявила через тиждень перевіряючи баланс. У виписці фігурує загадкове "Різні відрахування з рахунку. Внутрішній процес DataStage. Відрахування з рахунку. -4200,00". Ні у відділенні, ні по гарячій лінії ніхто з співробітників Райфу не може пояснити що це таке і як повернути кошти, чекайте. Вже 5-й день без відповіді. З цим банком я вже більше 20 років, і як ФОП, і по юридичній особі, та мабуть пора прощатися.
olmyb
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:47

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.


Случайно никто в Харькове не получал ? Не хотят в чате принимать заказ. Только в живой очереди в случае наличия.
serg1974
 
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