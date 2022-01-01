Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
З картки дружини Райффайзен Банк списав 4200 гривень без підтвердження і повідомлення, кредитів ніколи в житті не брала, заборгованостей не має, виявила через тиждень перевіряючи баланс. У виписці фігурує загадкове "Різні відрахування з рахунку. Внутрішній процес DataStage. Відрахування з рахунку. -4200,00". Ні у відділенні, ні по гарячій лінії ніхто з співробітників Райфу не може пояснити що це таке і як повернути кошти, чекайте. Вже 5-й день без відповіді. З цим банком я вже більше 20 років, і як ФОП, і по юридичній особі, та мабуть пора прощатися.
Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?
Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
Случайно никто в Харькове не получал ? Не хотят в чате принимать заказ. Только в живой очереди в случае наличия.
lloydbanksua написав:Він автоматично відкривається при оформленні депозиту.
Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.
В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав