RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34

  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00

  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.
lara_08
 
Повідомлень: 550
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:01

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.

Де є такий перелік
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13086
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:39

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:Де є такий перелік

Чергові відділення Райфу:
https://raiffeisen.ua/storage/files/che ... 22022.xlsx
lara_08
 
Повідомлень: 550
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 20:09

  lara_08 написав:
  sens написав:Де є такий перелік

Чергові відділення Райфу:
https://raiffeisen.ua/storage/files/che ... 22022.xlsx


два дня спамят в вайбер :twisted:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:11

Re: Райффайзен Банк

З картки дружини Райффайзен Банк списав 4200 гривень без підтвердження і повідомлення, кредитів ніколи в житті не брала, заборгованостей не має, виявила через тиждень перевіряючи баланс. У виписці фігурує загадкове "Різні відрахування з рахунку. Внутрішній процес DataStage. Відрахування з рахунку. -4200,00". Ні у відділенні, ні по гарячій лінії ніхто з співробітників Райфу не може пояснити що це таке і як повернути кошти, чекайте. Вже 5-й день без відповіді. З цим банком я вже більше 20 років, і як ФОП, і по юридичній особі, та мабуть пора прощатися.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 08.09.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:47

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:
  Кочевник написав:Доречі, отримати можна лише в своєму відділенні? Чи будь-якому?

Ще не перевіряв - тільки у листопаді відкрив конвертаційний.

В будь-якому. Замовлення за два дні в чаті мобільного додатку. Там пишете в якому відділенні хочете отримати(вказуєте його адресу), узгоджуєте дату та час. Краще обирати те відділення що з генератором.


Случайно никто в Харькове не получал ? Не хотят в чате принимать заказ. Только в живой очереди в случае наличия.
serg1974
 
Повідомлень: 699
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:20

  klug написав:
  lloydbanksua написав:Він автоматично відкривається при оформленні депозиту.

Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.

В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав
nickvp
 
Повідомлень: 422
З нами з: 16.10.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:44

  nickvp написав:
  klug написав:
  lloydbanksua написав:Він автоматично відкривається при оформленні депозиту.

Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.

В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав

Я один поточний відкрив сам, бо думав, що він буде потрібен при оформленні і ще два відкрилися автоматично разом з депо - наразі маю три.
klug
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 18.08.14
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:30

  olmyb написав:З картки дружини Райффайзен Банк списав 4200 гривень без підтвердження і повідомлення, кредитів ніколи в житті не брала, заборгованостей не має, виявила через тиждень перевіряючи баланс. У виписці фігурує загадкове "Різні відрахування з рахунку. Внутрішній процес DataStage. Відрахування з рахунку. -4200,00". Ні у відділенні, ні по гарячій лінії ніхто з співробітників Райфу не може пояснити що це таке і як повернути кошти, чекайте. Вже 5-й день без відповіді. З цим банком я вже більше 20 років, і як ФОП, і по юридичній особі, та мабуть пора прощатися.


это плохо

в целом галка тут и ПУМБа стоит, так что надо хранить деньги на ощадном
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 68697071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 22, 23, 24
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
236 231100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 17:34
Nona9
МТБ Банк 1 ... 11, 12, 13
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
122 177550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 17:28
МТБ БАНК
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 284, 285, 286
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2851 1636683
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 17:13
Support BForward

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5717)
28.12.2022 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.