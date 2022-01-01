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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:57

  klug написав:
  nickvp написав:
  klug написав:Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.

В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав

Я один поточний відкрив сам, бо думав, що він буде потрібен при оформленні і ще два відкрилися автоматично разом з депо - наразі маю три.

Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:29

  klug написав:
  klug написав:
  nickvp написав:Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.

В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав

Я один поточний відкрив сам, бо думав, що він буде потрібен при оформленні і ще два відкрилися автоматично разом з депо - наразі маю три.

Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.[/quote]
І я відкрив, але поточний так як був один, так і залишився :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:14

  nickvp написав:Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.

І я відкрив, але поточний так як був один, так і залишився[/quote]
І у чому прикол? Подивися ще раз - ніде не бачу ніяких можливостей змінити хоч якісь параметри депозиту. Єдине, я ФОП, тому не ставлю останній перемикач. Може їм так подобається подавати рахунки до податкової, що вони множать їх без міри?
klug
 
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  #<1 ... 69707172
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