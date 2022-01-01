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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:57
klug написав: nickvp написав: klug написав:
Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.
В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав
Я один поточний відкрив сам, бо думав, що він буде потрібен при оформленні і ще два відкрилися автоматично разом з депо - наразі маю три.
Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:29
klug написав: klug написав: nickvp написав:
Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.
В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав
Я один поточний відкрив сам, бо думав, що він буде потрібен при оформленні і ще два відкрилися автоматично разом з депо - наразі маю три.
Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.[/quote]
І я відкрив, але поточний так як був один, так і залишився
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:14
nickvp написав:
Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.
І я відкрив, але поточний так як був один, так і залишився[/quote]
І у чому прикол? Подивися ще раз - ніде не бачу ніяких можливостей змінити хоч якісь параметри депозиту. Єдине, я ФОП, тому не ставлю останній перемикач. Може їм так подобається подавати рахунки до податкової, що вони множать їх без міри?
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