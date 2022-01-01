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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:57
klug написав: nickvp написав: klug написав:
Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.
В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав
Я один поточний відкрив сам, бо думав, що він буде потрібен при оформленні і ще два відкрилися автоматично разом з депо - наразі маю три.
Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:29
klug написав: klug написав: nickvp написав:
Більше того, під кожен новий депозит відкривається новий поточний і самотужки вказати, щоб усі депо падали на один рахунок можливості немає. Чи може це потім змінити відділення - не знаю.
В мене особисто один поточний у валюті і падало все на нього - були 2 депо від 29-го числа одного місяця і 1-го числа наступного. Навіть центи зараз там висять з обох депо. P.S. Можливо це впливає - в мене поточний був відкритий ще раніше для інших потреб. Комісій не було от і не закривав
Я один поточний відкрив сам, бо думав, що він буде потрібен при оформленні і ще два відкрилися автоматично разом з депо - наразі маю три.
Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.[/quote]
І я відкрив, але поточний так як був один, так і залишився
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:14
nickvp написав:
Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.
І я відкрив, але поточний так як був один, так і залишився[/quote]
І у чому прикол? Подивися ще раз - ніде не бачу ніяких можливостей змінити хоч якісь параметри депозиту. Єдине, я ФОП, тому не ставлю останній перемикач. Може їм так подобається подавати рахунки до податкової, що вони множать їх без міри?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:48
Шановне товариство!
Що в Авалі відкрити для конвертаційного депо, щоб було безоплатно в обслуговуванні?
Які тут є смаколики?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:49
V2 написав:
Шановне товариство!
Що в Авалі відкрити для конвертаційного депо, щоб було безоплатно в обслуговуванні?
Які тут є смаколики?
Звичайну Райф картку (АТБ) відкриваєте, вона безкоштовна в обслуговуванні. Вклад повертається на поточний рахунок (автоматично відкривається при оформленні депозиту), все це робиться у додатку.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в Пон 02 січ, 2023 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:50
lloydbanksua
Дякую! Це можна у відділенні чи простіше в АТБ?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:51
V2 написав:lloydbanksua
Дякую! Це можна у відділенні чи простіше в АТБ?
Якщо є Дія, можете просто купити картку в АТБ. Особисто я відкривав у відділенні.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:42
klug написав: nickvp написав: klug написав:
Відкрив ще депозит, тепер маю 4 поточних, тобто в алгоритмі нічого не змінилося.
І я відкрив, але поточний так як був один, так і залишився
І у чому прикол? Подивися ще раз - ніде не бачу ніяких можливостей змінити хоч якісь параметри депозиту. Єдине, я ФОП, тому не ставлю останній перемикач. Може їм так подобається подавати рахунки до податкової, що вони множать їх без міри?
Боюся, що тут великий простір для наших здогадок. Можна було б спитати свого перс менеджера, але щось я її останнім часом багатенько турбував - хай відпочине. Та, і що вона скаже - в мене ж один поточний
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:04
Попробовал заработать кешбек по категории "Бытовая техника". Розетка и на сайте, и в магазине прошла как Продукты. Хотя Моно и Альфа отображает такие оплаты, как техника. Больше пробовать нет желания, карта отправляется на полочку.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 21:07
Vert написав:
Попробовал заработать кешбек по категории "Бытовая техника". Розетка и на сайте, и в магазине прошла как Продукты. Хотя Моно и Альфа отображает такие оплаты, как техника. Больше пробовать нет желания, карта отправляется на полочку.
А де, и МСС какой?
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