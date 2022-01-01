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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:26

  Vert написав:Попробовал заработать кешбек по категории "Бытовая техника". Розетка и на сайте, и в магазине прошла как Продукты. Хотя Моно и Альфа отображает такие оплаты, как техника. Больше пробовать нет желания, карта отправляется на полочку.

В Альфе Розетка проходит как маркетплейсы, а в изи как продукты. Всё зависит к какой категории банк относит данный МСС код.
lara_08
 
Повідомлень: 573
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:50

Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
ВIВ
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Повідомлень: 667
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:50

  ВIВ написав:Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?

Безкоштовне зняття в банкоматі
Ромасик
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Повідомлень: 5632
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1337 раз.
Подякували: 782 раз.
 
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  #<1 ... 70717273
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