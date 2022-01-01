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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:26
Vert написав:
Попробовал заработать кешбек по категории "Бытовая техника". Розетка и на сайте, и в магазине прошла как Продукты. Хотя Моно и Альфа отображает такие оплаты, как техника. Больше пробовать нет желания, карта отправляется на полочку.
В Альфе Розетка проходит как маркетплейсы, а в изи как продукты. Всё зависит к какой категории банк относит данный МСС код.
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lara_08
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Додано: Вів 03 січ, 2023 22:50
Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
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ВIВ
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Додано: Сер 04 січ, 2023 07:50
ВIВ написав:
Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
Безкоштовне зняття в банкоматі
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Ромасик
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06
Ромасик написав: ВIВ написав:
Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
Безкоштовне зняття в банкоматі
в пределах нормы (с)
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cohan
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:13
Глянул новые тарифы (1.12.22) атб карты.
Теперь из банкомата других банков дают снять только 10 тыщь без комиса.
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demichh
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Чет 05 січ, 2023 20:44
Alien
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