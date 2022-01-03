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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 21:26
Vert написав:
Попробовал заработать кешбек по категории "Бытовая техника". Розетка и на сайте, и в магазине прошла как Продукты. Хотя Моно и Альфа отображает такие оплаты, как техника. Больше пробовать нет желания, карта отправляется на полочку.
В Альфе Розетка проходит как маркетплейсы, а в изи как продукты. Всё зависит к какой категории банк относит данный МСС код.
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lara_08
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Додано: Вів 03 січ, 2023 22:50
Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
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ВIВ
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Додано: Сер 04 січ, 2023 07:50
ВIВ написав:
Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
Безкоштовне зняття в банкоматі
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Ромасик
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06
Ромасик написав: ВIВ написав:
Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
Безкоштовне зняття в банкоматі
в пределах нормы (с)
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cohan
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:13
Глянул новые тарифы (1.12.22) атб карты.
Теперь из банкомата других банков дают снять только 10 тыщь без комиса.
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demichh
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Додано: Чет 05 січ, 2023 23:28
demichh написав:
Глянул новые тарифы (1.12.22) атб карты.
Теперь из банкомата других банков дают снять только 10 тыщь без комиса.
дык он опрос проводили и потом сделали
халява кончилась
теперь по налу Кредо Крафт рулит
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cohan
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:51
cohan написав: demichh написав:
Глянул новые тарифы (1.12.22) атб карты.
Теперь из банкомата других банков дают снять только 10 тыщь без комиса.
дык он опрос проводили и потом сделали
халява кончилась
теперь по налу Кредо Крафт рулит
Да не: в своих банкоматах нашару, в кассах от 5 тыс. тоже снятие налички.
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demichh
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:41
Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).
Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.
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Искатель
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:43
Искатель написав:
Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).
Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.
У Райфа во многих отделениях стоят неплохие банкоматы с приемом налички. Рекомендую.
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ramaz
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Додано: Нед 08 січ, 2023 12:56
ramaz написав: Искатель написав:
Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).
Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.
У Райфа во многих отделениях стоят неплохие банкоматы с приемом налички. Рекомендую.
Те, где можно сразу много купюр положить?
А зачисление мгновенное?
У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...
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Искатель
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