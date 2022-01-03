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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374>

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 21:26

  Vert написав:Попробовал заработать кешбек по категории "Бытовая техника". Розетка и на сайте, и в магазине прошла как Продукты. Хотя Моно и Альфа отображает такие оплаты, как техника. Больше пробовать нет желания, карта отправляется на полочку.

В Альфе Розетка проходит как маркетплейсы, а в изи как продукты. Всё зависит к какой категории банк относит данный МСС код.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 22:50

Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?
ВIВ
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Подякував: 10 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:50

  ВIВ написав:Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?

Безкоштовне зняття в банкоматі
Ромасик
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Повідомлень: 5652
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Подякували: 783 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06

  Ромасик написав:
  ВIВ написав:Подскажите, какте есть тут + в открытии пенсионной карты?

Безкоштовне зняття в банкоматі


в пределах нормы (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:13

Глянул новые тарифы (1.12.22) атб карты.
Теперь из банкомата других банков дают снять только 10 тыщь без комиса.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:28

  demichh написав:Глянул новые тарифы (1.12.22) атб карты.
Теперь из банкомата других банков дают снять только 10 тыщь без комиса.


дык он опрос проводили и потом сделали
халява кончилась

теперь по налу Кредо Крафт рулит
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:51

  cohan написав:
  demichh написав:Глянул новые тарифы (1.12.22) атб карты.
Теперь из банкомата других банков дают снять только 10 тыщь без комиса.


дык он опрос проводили и потом сделали
халява кончилась

теперь по налу Кредо Крафт рулит

Да не: в своих банкоматах нашару, в кассах от 5 тыс. тоже снятие налички.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:41

Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).

Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:43

  Искатель написав:Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).

Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.

У Райфа во многих отделениях стоят неплохие банкоматы с приемом налички. Рекомендую.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:56

  ramaz написав:
  Искатель написав:Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).

Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.

У Райфа во многих отделениях стоят неплохие банкоматы с приемом налички. Рекомендую.

Те, где можно сразу много купюр положить?
А зачисление мгновенное?

У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...
Искатель
 
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З нами з: 22.02.16
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