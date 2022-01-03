Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:07
Re: Райффайзен Банк
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:15
Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17
Re: Райффайзен Банк
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:26
Re: Райффайзен Банк
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