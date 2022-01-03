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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:07

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:А зачисление мгновенное?

У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...

Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.
ramaz
 
Повідомлень: 576
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:15

  ramaz написав:
  Искатель написав:А зачисление мгновенное?

У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...

Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.

Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...
Искатель
 
Повідомлень: 5688
З нами з: 22.02.16
Подякував: 896 раз.
Подякували: 4654 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...

Я тремя порциями закидывал.
ramaz
 
Повідомлень: 576
З нами з: 12.07.17
Подякував: 105 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:26

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Через кассу можно будет без комиссии?

Откройте в ИБ вклад Универсальный. Его можно в кассе нашару пополнять на любую сумму.
Актуально, када не работают их кешины (в т.ч. на генераторах)

ПС. Финмон у банки таки есть. Возбуждается от 100Кгрн/мес при левой Анкете :wink:
Amethyst
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Подякував: 224 раз.
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