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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

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Райффайзен Банк 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:07

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:А зачисление мгновенное?

У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...

Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:15

  ramaz написав:
  Искатель написав:А зачисление мгновенное?

У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...

Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.

Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...

Я тремя порциями закидывал.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:26

Re: Райффайзен Банк

  Искатель написав:Через кассу можно будет без комиссии?

Откройте в ИБ вклад Универсальный. Его можно в кассе нашару пополнять на любую сумму.
Актуально, када не работают их кешины (в т.ч. на генераторах)

ПС. Финмон у банки таки есть. Возбуждается от 100Кгрн/мес при левой Анкете :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:08

  Искатель написав:Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).

Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.

Як можна прочитати у тарифах, без комісії поповнення через касу на суму більше 100к. На максимальний депозит якраз треба трошки більше. Касирки ж однаково лінуються і намагалися мене відправити запихати у банкомат більше 500 банкнот, аргументуючи тим, що це лише 6 підходів, але вдалося таки їх переконати попрацювати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:20

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:Касирки ж однаково лінуються і намагалися мене відправити запихати у банкомат більше 500 банкнот, аргументуючи тим, що це лише 6 підходів, але вдалося таки їх переконати попрацювати.
Мав у груднi cитуацiю 1 в 1 з вашою. При чому такого завзяття з яким касирка мене намагалась вiдправити до "шайтан-машини" з 5-тьма корiнцями банкнот я ще нiколи не зустрiчав. Вже пiсля цього випадку поцiкавився у знайомих "авальшикiв" - чому так? На що отримав вiдповiдь що у зв'язку з численними перетубацiями i скороченням персоналу у райфi на касирок поклали купу невластивих касовим працiвникам функцiй - вони самi i ордери тепер друкують i ще багато чого. Але саме смiшне що у разi якщо вона прийме вiд вас 100к+ то вона ще й первiсний фiнмон повинна зробити i кiлька папiрцiв потiм оформити. А цього вони дуже не полюбляють тому i намагаються не допустити здавання фiз.особою значних сум в касу, бо мороки в них потiм буде вище стелi. Але як свiдчить практика не завжди в них це виходить :)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:18

Re: Райффайзен Банк

до отключений Райф был любимым по пополняхам,
так генератор есть, но связь по настроению


теперь, конечно, смотреть кислые лица кассирш не всегда привлекает, пользуюсь от безисходности
cohan
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