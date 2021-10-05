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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:07
Искатель написав:
А зачисление мгновенное?
У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...
Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.
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ramaz
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:15
ramaz написав: Искатель написав:
А зачисление мгновенное?
У меня просто был в свое время негативный опыт пополнения банкомата в "ВТБ" пачкой... с тех пор я немного опасаюсь таких аппаратов...
Пополнял и сразу открывал депозит.
На экране было указано что 90 купюр за раз принимает.
Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...
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Искатель
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17
Искатель написав:
Спасибо большое!
А число пополнений неограничено? Я, если что... понемногу буду...
Я тремя порциями закидывал.
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ramaz
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:26
Искатель написав:
Через кассу можно будет без комиссии?
Откройте в ИБ вклад Универсальный. Его можно в кассе нашару пополнять на любую сумму.
Актуально, када не работают их кешины (в т.ч. на генераторах)
ПС. Финмон у банки таки есть. Возбуждается от 100Кгрн/мес при левой Анкете
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Amethyst
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:08
Искатель написав:
Вопрос к опытным авалевцам от начинающего:
имеется карта "АТБ" (тариф - Райфкартка, если не ошибаюсь).
Как правильно ее пополнить крупной суммой нала (порядка 80-100к)? Через кассу можно будет без комиссии? Через терминал я читал, но такую сумму замахаюсь пополнять, да и стремновато.
Як можна прочитати у тарифах, без комісії поповнення через касу на суму більше 100к. На максимальний депозит якраз треба трошки більше. Касирки ж однаково лінуються і намагалися мене відправити запихати у банкомат більше 500 банкнот, аргументуючи тим, що це лише 6 підходів, але вдалося таки їх переконати попрацювати.
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klug
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:20
klug написав:
Касирки ж однаково лінуються і намагалися мене відправити запихати у банкомат більше 500 банкнот, аргументуючи тим, що це лише 6 підходів, але вдалося таки їх переконати попрацювати.
Мав у груднi cитуацiю 1 в 1 з вашою. При чому такого завзяття з яким касирка мене намагалась вiдправити до "шайтан-машини" з 5-тьма корiнцями банкнот я ще нiколи не зустрiчав. Вже пiсля цього випадку поцiкавився у знайомих "авальшикiв" - чому так? На що отримав вiдповiдь що у зв'язку з численними перетубацiями i скороченням персоналу у райфi на касирок поклали купу невластивих касовим працiвникам функцiй - вони самi i ордери тепер друкують i ще багато чого. Але саме смiшне що у разi якщо вона прийме вiд вас 100к+ то вона ще й первiсний фiнмон повинна зробити i кiлька папiрцiв потiм оформити. А цього вони дуже не полюбляють тому i намагаються не допустити здавання фiз.особою значних сум в касу, бо мороки в них потiм буде вище стелi. Але як свiдчить практика не завжди в них це виходить
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Alien
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:18
до отключений Райф был любимым по пополняхам,
так генератор есть, но связь по настроению
теперь, конечно, смотреть кислые лица кассирш не всегда привлекает, пользуюсь от безисходности
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cohan
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